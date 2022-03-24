Раскрыт план США в отношении украинских беженцев

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о плане помощи украинским беженцам в ходе своего зарубежного турне. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico.

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Президент США Джо Байден 23 марта отправился на переговоры с лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. Он принимает участие в саммитах Североатлантического альянса, G7 и Европейского союза. Ожидается, что он представит план США по помощи украинским гражданам, выехавшим из страны после начала российской военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины.

Американские правозащитники рассчитывают, что Байден объявит о новых шагах по ускорению приема украинских беженцев в США. В частности, облегчит процедуру воссоединения семей и программу переселения «уязвимых лиц», которой готовы воспользоваться около 7000 украинцев.

По данным, которые приводит Politico, с начала спецоперации почти три миллиона украинцев покинули страну. При этом источники издания отмечают, что пока в Белом доме не рассматривают какие-либо серьезные меры по эвакуации беженцев из Европы, в том числе и при помощи воздушных перевозок.

Также правозащитники ждут, что на фоне масштабного миграционного кризиса Байдена отменит указы своего предшественника Дональда Трампа, которые все еще используется для высылки из США большинства мигрантов и лиц, ищущих убежища.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.