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46 минут назад

В кортеж Байдена кинули бутылку

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Пьяный мужчина в Бельгии бросил стеклянную бутылку в сторону кортежа президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя. Об этом сообщает РИА Новости.

В кортеж Байдена кинули бутылку
Фото: ReutersReuters

Полиция подтвердила инцидент.

«Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его», — рассказали правоохранители.

23 марта президент США Джо Байден прибыл в Брюссель, где встретится с лидерами других стран-участниц НАТО. Байден поучаствует во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет в очном формате. Ожидается, что к участникам встречи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Скотт Беннетт назвал цель визита политика в страны ЕС. По его словам, в ходе визита в Европу американский лидер будет пытаться склонить европейских лидеров на свою сторону. По его мнению, европейские политики на данный момент переосмысливают отношения с Вашингтоном.

В мире,Скотт Беннетт,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,
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