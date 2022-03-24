В кортеж Байдена кинули бутылку

Пьяный мужчина в Бельгии бросил стеклянную бутылку в сторону кортежа президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя. Об этом сообщает РИА Новости.

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Полиция подтвердила инцидент.

«Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его», — рассказали правоохранители.

23 марта президент США Джо Байден прибыл в Брюссель, где встретится с лидерами других стран-участниц НАТО. Байден поучаствует во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет в очном формате. Ожидается, что к участникам встречи обратится президент Украины Владимир Зеленский.