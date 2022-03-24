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59 минут назад

Киргизия ответила «требующим определиться» с позицией по Украине

Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров ответил «требующим определиться» с позицией Бишкека относительно событий на территории Украины, где Россия 24 февраля начала спецоперацию. Об этом сообщает 24.kg.

Киргизия ответила «требующим определиться» с позицией по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буду откровенен. С нас со всех сторон требуют какого-то определения. Требуют озвучить поддержку какой-то стороне конфликта. Да, сейчас наша страна поделилась на два лагеря. На уровне личности такой подход оправдан. Все исходят из своих личностных симпатий и мировоззрения. Но на уровне государства такой подход я считаю опрометчивым, более того, безответственным», — заявил Жапаров на заседании кабмина.

Он подчеркнул, что Киргизия — маленькая страна, от позиции которой мало что зависит в мире, однако непродуманное решение может обернуться для ее же собственного народа большими бедами.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Киргизии из-за «оправдания агрессии». В МИД Киргизии сказали, что не будут вступать в полемику с Киевом, поскольку «украинский народ и руководство страны переживают сложные времена».

В мире,Акылбек Жапаров,Владимир Зеленский,
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