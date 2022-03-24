Киргизия ответила «требующим определиться» с позицией по Украине

«Буду откровенен. С нас со всех сторон требуют какого-то определения. Требуют озвучить поддержку какой-то стороне конфликта. Да, сейчас наша страна поделилась на два лагеря. На уровне личности такой подход оправдан. Все исходят из своих личностных симпатий и мировоззрения. Но на уровне государства такой подход я считаю опрометчивым, более того, безответственным», — заявил Жапаров на заседании кабмина.