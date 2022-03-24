Пострадавшие от антироссийских санкций работники румынской компании начали протест

Около 800 работников предприятия TMK Artrom в румынском городе Решица начали в четверг акцию протеста против блокирования банковских счетов компании в результате антироссийских санкций и, соответственно, невыплаты зарплат. Об этом сообщило Радио Румынии.

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Компания TMK Artrom с предприятиями в Решице (уезд Караш-Северин) и Слатине (уезд Олт) принадлежит российской Трубной металлургической компании (ТМК). Ее банковские счета были блокированы 14 марта, тогда как зарплаты должны были быть выплачены 15 марта.

На заседании правительства Румынии в среду было решено, что работники компании будут считаться в состоянии технической безработицы, то есть получать часть зарплаты. Члены местного профсоюза не согласны с этим решением, они утверждают, что предприятия TMK в Чехии и Германии продолжают работать.

По словам лидеров местного профсоюза, протесты будут проводиться на территории предприятия до понедельника, затем продолжатся в течение двух дней перед зданием префектуры уезда Караш-Северин, а со среды работники обоих предприятий будут протестовать перед штаб-квартирой правительства в Бухаресте.