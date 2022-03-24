Литва сообщила об окончании строительства заграждения на границе с Белоруссией до сентября

Литва до начала осени завершит возведение заграждения на границе с Белоруссией, через которую в балтийскую республику в 2021 году пытались массово проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Об этом в четверг заявила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.
"То, чего мы так и не сделали на границе с Белоруссией на протяжении 30 лет, будет осуществлено до осени, до 1 сентября", - сказала она.
По словам главы МВД, к настоящему времени около 300 км границы оборудовано заграждением из колючей проволоки.
"На 150 км плюс к этому построено стационарное заграждение из металлической стержневой сетки", - отметила Билотайте.
Вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года должна быть защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. На границе Литва решила построить стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.
Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.