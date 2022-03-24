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1 час назад

Литва сообщила об окончании строительства заграждения на границе с Белоруссией до сентября

Литва до начала осени завершит возведение заграждения на границе с Белоруссией, через которую в балтийскую республику в 2021 году пытались массово проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Об этом в четверг заявила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

Литва сообщила об окончании строительства заграждения на границе с Белоруссией до сентября
Фото: ReutersReuters

"То, чего мы так и не сделали на границе с Белоруссией на протяжении 30 лет, будет осуществлено до осени, до 1 сентября", - сказала она.

По словам главы МВД, к настоящему времени около 300 км границы оборудовано заграждением из колючей проволоки.

"На 150 км плюс к этому построено стационарное заграждение из металлической стержневой сетки", - отметила Билотайте.

Вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года должна быть защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. На границе Литва решила построить стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.

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