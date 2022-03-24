Венгрия ответила на обвинения Киева в «пророссийской» позиции

«Венгрия решительно опровергает заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Будапешт не желает принимать дальнейшие санкции (против России — прим. ред), так как Россия пообещала ей "вернуть Закарпатье". Это не только безосновательно, но и безумно», — заявил Ковач.