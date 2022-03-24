Венгрия ответила на обвинения Киева в «пророссийской» позиции

Глава пресс-службы венгерского премьера Золтан Ковач назвал заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук о «пророссийской» позиции Венгрии безумием. Как сообщает «Газета.Ru», он осудил ее за намеки на планы Будапешта по захвату Закарпатской области.
«Венгрия решительно опровергает заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Будапешт не желает принимать дальнейшие санкции (против России — прим. ред), так как Россия пообещала ей "вернуть Закарпатье". Это не только безосновательно, но и безумно», — заявил Ковач.
Он отметил, что печально наблюдать, как официальные лица на Украине распространяют фейки подобного рода. К своим словам Ковач также прикрепил заявление венгерского консульства в Киеве, которое призвало власти Украины «не искать врагов там, где их нет».
Напомним, что ранее Верещук заявила, что позиция Венгрии по конфликту на Украине близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».