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1 час назад

Венгрия ответила на обвинения Киева в «пророссийской» позиции

Глава пресс-службы венгерского премьера Золтан Ковач назвал заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук о «пророссийской» позиции Венгрии безумием. Как сообщает «Газета.Ru», он осудил ее за намеки на планы Будапешта по захвату Закарпатской области.

Венгрия ответила на обвинения Киева в «пророссийской» позиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Венгрия решительно опровергает заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Будапешт не желает принимать дальнейшие санкции (против России — прим. ред), так как Россия пообещала ей "вернуть Закарпатье". Это не только безосновательно, но и безумно», — заявил Ковач.

Он отметил, что печально наблюдать, как официальные лица на Украине распространяют фейки подобного рода. К своим словам Ковач также прикрепил заявление венгерского консульства в Киеве, которое призвало власти Украины «не искать врагов там, где их нет».

Напомним, что ранее Верещук заявила, что позиция Венгрии по конфликту на Украине близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».

В мире,Ирина Верещук,Золтан Ковач,
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