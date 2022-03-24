Болгария отказалась от выдачи «золотых паспортов»

Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении поддержал законопроект, отменяющий выдачу так называемых «золотых паспортов». Об этом пишет газета Sofia Globe.
Поправки, отменяющие предоставление гражданства в обмен на инвестиции в экономику Болгарии, вступят в силу через полгода. В течение этого времени власти должны проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных «золотых паспортов».
При этом представление вида на жительства в обмен на инвестиций в экономику страны остается в силе.
Действовавшее с 2013 года законодательство о гражданстве предусматривало получение паспорта страны иностранцем, инвестирующим в болгарскую экономику не менее миллиона левов (около $568 тыс.).
Ранее Кипр с 1 ноября 2020 года приостановил программу выдачи «золотых паспортов». В правительстве страны объяснили, что программу решили заморозить из-за «долговременных недостатков» и злоупотреблений. До этого в СМИ появились публикации, в которых были названы имена обладателей 2,5 тысячи «золотых паспортов». Журналисты утверждали, что деньги некоторых из этих людей имеют криминальное происхождение.