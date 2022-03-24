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1 час назад

Болгария отказалась от выдачи «золотых паспортов»

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Парламент Болгарии во втором и окончательном чтении поддержал законопроект, отменяющий выдачу так называемых «золотых паспортов». Об этом пишет газета Sofia Globe.

Болгария отказалась от выдачи «золотых паспортов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поправки, отменяющие предоставление гражданства в обмен на инвестиции в экономику Болгарии, вступят в силу через полгода. В течение этого времени власти должны проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных «золотых паспортов».

При этом представление вида на жительства в обмен на инвестиций в экономику страны остается в силе.

Действовавшее с 2013 года законодательство о гражданстве предусматривало получение паспорта страны иностранцем, инвестирующим в болгарскую экономику не менее миллиона левов (около $568 тыс.).

Ранее Кипр с 1 ноября 2020 года приостановил программу выдачи «золотых паспортов». В правительстве страны объяснили, что программу решили заморозить из-за «долговременных недостатков» и злоупотреблений. До этого в СМИ появились публикации, в которых были названы имена обладателей 2,5 тысячи «золотых паспортов». Журналисты утверждали, что деньги некоторых из этих людей имеют криминальное происхождение.

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