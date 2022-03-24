Зеленский призвал НАТО отдать Украине каждый сотый танк и самолет

«Прошу пересмотреть ваше отношение, ваши оценки и позаботиться о безопасности. Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО», — сказал он.