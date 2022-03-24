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1 час назад

Зеленский призвал НАТО отдать Украине каждый сотый танк и самолет

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО передать Вооруженным силам Украины каждый сотый танк и самолет Североатлантического альянса. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил в обращении к НАТО.

Зеленский призвал НАТО отдать Украине каждый сотый танк и самолет
Фото: ReutersReuters

«Прошу пересмотреть ваше отношение, ваши оценки и позаботиться о безопасности. Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО», — сказал он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После этого Зеленский призвал НАТО срочно взять Украину в состав организации, однако позднее констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО. По его словам, Запад из-за этого потерял возможность сблизиться с Россией.

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