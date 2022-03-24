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1 час назад

Кремль назвал самого активного участника антироссийской гонки

Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является самым активным участником антироссийской гонки, однако она приведет к внешнеполитическому тупику, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль назвал самого активного участника антироссийской гонки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику», — сказал он, комментируя слова Джонсона о пересечении президентом России Владимиром Путиным «красной черты».

21 марта британский премьер и глава Евросовета Шарль Мишель заявили о необходимости продолжить санкционное давление на Россию. Джонсон призвал активизировать усилия, направленные на предоставление Украине дополнительной военной помощи, и продолжить сокращать зависимость Запада от российских углеводородов.

Ранее глава правительства Британии назвал ошибкой нормализацию отношений с президентом России. Он заявил, что такую же ошибку Лондон совершил в 2014 году, и больше не собирается ее повторять.

В мире,Политика,Борис Джонсон,Шарль Мишель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Европейский совет,
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