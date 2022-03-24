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17 минут назад

В Австрии назвали «нереальным» энергобойкот России

Алиса Селезнёва

Австрия выступает против бойкота поставок российских энергоносителей из-за украинского кризиса, так как получает до 80% газа из России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне Москва будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Песков высказался об условиях оплаты газа в рублях

В СМИ появилась информация, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить требование России по расчетам в рублях на саммите ЕС в Брюсселе 24 марта.

По словам Карла Нехаммера, Австрия не сможет отказаться от поставок газа из России.

«Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», - пояснил канцлер в интервью газете Kleine Zeitung.

При этом, согласно сообщению Австрийского агентства печати, в настоящее время газовые хранилища Австрии заполнены на 12,5%.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции, заморозив в том числе около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. 8 марта президент Джо Байден объявил, что из-за украинского кризиса США приняли решение запретить импорт российской нефти. Глава Белого дома отметил, что это скажется на потребителях и призвал нефтегазовые компании не завышать цены.

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