В Австрии назвали «нереальным» энергобойкот России

Австрия выступает против бойкота поставок российских энергоносителей из-за украинского кризиса, так как получает до 80% газа из России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне Москва будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

В СМИ появилась информация, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить требование России по расчетам в рублях на саммите ЕС в Брюсселе 24 марта.

По словам Карла Нехаммера, Австрия не сможет отказаться от поставок газа из России.

«Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», - пояснил канцлер в интервью газете Kleine Zeitung.

При этом, согласно сообщению Австрийского агентства печати, в настоящее время газовые хранилища Австрии заполнены на 12,5%.