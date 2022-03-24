В Венгрии назвали безумием заявление Киева о Закарпатье

Глава пресс-службы венгерского премьера Золтан Ковач раскритиковал вице-премьера Украины Ирину Верещук за ее слова о «пророссийской» позиции Венгрии и намек на планы Будапешта по захвату Закарпатской области. По его словам, такие обвинения со стороны Киева не только безосновательны, но и безумны.

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«Венгрия решительно опровергает заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Будапешт не желает принимать дальнейшие санкции [против России], так как Россия пообещала ей «вернуть Закарпатье». Это не только безосновательно, но и безумно», — написал Ковач в Twitter.

Как отметил представитель правительства Венгрии, печально наблюдать как официальные лица на Украине распространяют фальшивые новости подобного плана. К своему посту в соцсети Ковач также прикрепил заявление венгерского посольства в Киеве, которое в ответ на слова Верещук, призвало украинские власти «не искать врагов там, где их нет».