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59 минут назад

Минздрав Казахстана предложил на полгода запретить вывоз лекарств и медтехники

Lenta.ruLenta.ru

Министерство здравоохранения Казахстана предложило временно запретить вывоз лекарств и медтехники из страны. Соответствующий проект приказа Минздрава республики опубликован на государственном портале правовых актов.

Минздрав Казахстана предложил на полгода запретить вывоз лекарств и медтехники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из Казахстана могут запретить вывоз лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий и техники, включая ее комплектующие, ортопедических изделий и протезов. Ограничение предлагается ввести на полгода. Чиновники в сфере здравоохранения рассмотрят проект до 6 апреля, после чего этап публичного обсуждения приказа завершится.

В России аналогичный запрет уже действует, однако он распространяется только на некоторые иностранные лекарства. С 8 марта за пределы страны запрещено вывозить медицинские товары из «недружественных стран» — тех государств, кто принял антироссийские санкции.

В Минздраве Казахстана 18 марта высказали обеспокоенность поставками лекарств в связи с ситуацией на Украине. Министр здравоохранения республики Ажар Гиният не уверен, сможет ли республика получать те препараты, которые Нур-Султан ранее закупал у Киева.

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