Власти Великобритании расширили санкции против России. В список внесли 59 лиц и организаций, говорится на сайте правительства.
Под рестрикции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро».
В списке физических лиц, против которых вводятся ограничения, - основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, первый заместитель председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер, а также сын Игоря Сечина и сын Николая Патрушева.
Санкции предполагают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов. Их ввели «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».
В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, сообщило, что ЕС в координации с США рассматривает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ. Отмечается, что страны могут согласовать новые меры уже на этой неделе. Вместе с тем, как уточнило агентство, масштабных шагов, таких как прекращение закупки нефти и газа, не ожидается.