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38 минут назад

Лондон ввел новые санкции в отношении компаний и 59 россиян

Лера Букина

Власти Великобритании расширили санкции против России. В список внесли 59 лиц и организаций, говорится на сайте правительства.

Под рестрикции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро».

В списке физических лиц, против которых вводятся ограничения, - основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, первый заместитель председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер, а также сын Игоря Сечина и сын Николая Патрушева.

Санкции предполагают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов. Их ввели «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики.

Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, сообщило, что ЕС в координации с США рассматривает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ. Отмечается, что страны могут согласовать новые меры уже на этой неделе. Вместе с тем, как уточнило агентство, масштабных шагов, таких как прекращение закупки нефти и газа, не ожидается.

В мире,Видео,Евгений Швидлер,Лев Хасис,Олег Тиньков,Роман Абрамович,Игорь Сечин,Николай Патрушев,Тинькофф банк,Совкомфлот,Альфа-банк,Газпромбанк,Русгидро,Россельхозбанк,РЖД,Сбербанк России,ЕС,
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