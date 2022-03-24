Власти Великобритании расширили санкции против России. В список внесли 59 лиц и организаций, говорится на сайте правительства.

Под рестрикции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро».

Санкции предполагают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов. Их ввели «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики.