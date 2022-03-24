В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
43 минуты назад

В ФРГ призвали не вводить эмбарго на российский газ

Лера Букина

Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер обратился к федеральному правительству с просьбой не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ. Об этом сообщила радиовещательная компания BR24.

В ФРГ призвали не вводить эмбарго на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам немецкого политика, необходимо обеспечить надежность поставок голубого топлива из России.

«Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», — подчеркнул Айвангер.

Он также указал на то, что введение эмбарго негативно бы отразилось на частных лицах, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономике в целом.

«В противном случае магазины давно бы опустели (при отсутствии поставок — прим. ред.)», — приводит слова Айвангера BR24.

Он также обратил внимание на то, что около 220 000 рабочих мест в Баварии «напрямую зависят от импорта российского газа».

Ранее Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предостерег лидеров стран Евросоюза от введения эмбарго, отметив, что ЕС не готов к «краткосрочному, всеобъемлющему энергетическому эмбарго»

8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого Великобритания объявила о прекращении импорта нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года.

В мире,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители