В ФРГ призвали не вводить эмбарго на российский газ

Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер обратился к федеральному правительству с просьбой не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ. Об этом сообщила радиовещательная компания BR24.

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По словам немецкого политика, необходимо обеспечить надежность поставок голубого топлива из России.

«Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», — подчеркнул Айвангер.

Он также указал на то, что введение эмбарго негативно бы отразилось на частных лицах, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономике в целом.

«В противном случае магазины давно бы опустели (при отсутствии поставок — прим. ред.)», — приводит слова Айвангера BR24.

Он также обратил внимание на то, что около 220 000 рабочих мест в Баварии «напрямую зависят от импорта российского газа».

Ранее Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предостерег лидеров стран Евросоюза от введения эмбарго, отметив, что ЕС не готов к «краткосрочному, всеобъемлющему энергетическому эмбарго»