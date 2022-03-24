За что Мадлен Олбрайт ненавидела Россию

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в среду, 23 марта, в возрасте 84 лет. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, передает РИА Новости.

Фото: globallookexpress.com globallookexpress.com

Олбрайт была первой женщиной в истории, назначенной на пост госсекретаря США. Она занимала свою должность в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. При Олбрайт Соединенные Штаты бомбили Югославию. Политик известна своими русофобскими взглядами и жестокими высказываниями.

Видео дня

В частности, скандально известна ее фраза о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате санкций Запада стала "адекватной ценой" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позже Олбрайт извинилась за свои слова.

В 2012 году Олбрайт назвала сербов "мерзкими". Это произошло в столице Чехии, где политик презентовала свою книгу "Пражская зима" и раздавала автографы. К бывшему госсекретарю подошла группа активистов местной организации "Друзья сербов в Косово". Они предложили политику подписать фотографии сербов, погибших в Косовской войне в 1999 году. В ответ Олбрайт воскликнула: "Мерзкие сербы, убирайтесь!" Позже активисты подали на нее в суд. Они обвинили бывшего госсекретаря в разжигании национальной розни, а также к неуважении к жертвам войны.

Мадлен Олбрайт лично участвовала в выборе целей на территории Югославии, по которым наносились удары НАТО.

В 2007 году она подписала письмо с призывом к Конгрессу отказаться от принятия резолюции о геноциде армян.

Олбрайт приписывают высказывание о том, что Россия не должна единолично владеть Сибирью, и над этим регионом необходимо установить международный контроль. Сама политик отрицает, что говорила такое.

В 2006 году генерал ФСО Борис Ратников рассказал в интервью "Российской газете", что перед началом бомбардировок Соединенными Штатами Югославии российским специалистам удалось дистанционно прочитать мысли Олбрайт. (В 1990-е годы Ратников занимался вопросами, связанными с управлением сознанием человека и дистанционным воздействием на психику).

"За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиацией США мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт, — сказал Ратников. — Во-первых, в мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Еще ее возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых".

Как утверждал Ратников, Олбрайт считала, что в будущем российскими ресурсами должно распоряжаться все человечество под присмотром США, а войну в Косово она рассматривала как первый шаг к установлению контроля над РФ.

"Во-вторых, из мыслей Олбрайт следовало, что армия США применит в Югославии некий симбиоз химического и биологического оружия вкупе с боеголовками, содержащими радиоактивные элементы. Позже выяснилось, что американцы использовали химические соединения, за минуты менявшие структуру клеток крови", — добавил Ратников.

Мадлен Олбрайт родилась в Праге в еврейской семье в 1937 году. После оккупации Чехословакии фашистами она вместе с родителями эмигрировала в Лондон. В 1957 году Олбрайт получила гражданство США.