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1 час назад

В ЕС сообщили, что оценивают сценарий полного прекращения поставок российского газа

ТАССТАСС

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что это необходимо, чтобы помочь государствам-членам Евросоюза пересмотреть свои планы на случай непредвиденных обстоятельств с поставками газа

Евросоюз оценивает сценарии полного или частичного прекращения поставок газа из России следующей зимой. Об этом заявил в четверг замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Мы пересматриваем сценарии частичного и полного нарушения газового законодательства (контрактов на поставку газа - прим. ТАСС) со стороны России следующей зимой для того, чтобы помочь государствам-членам пересмотреть свои планы на случай непредвиденных обстоятельств с поставками газа", - цитирует его агентство Reuters.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Как заявил президент РФ на совещании с членами правительства в среду, Россия в ближайшее время начнет принимать оплату за поставки природного газа в недружественные страны только в рублях, которые зарубежные покупатели смогут приобретать на российском валютном рынке.

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