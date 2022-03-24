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1 час назад

Латвия запретила въезд 25 деятелям культуры из России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Министерство иностранных дел Латвии внесло в список нежелательных лиц более 25 российских деятелей сферы развлечений и культуры. Об этом сообщает новостное агентство LSM.

Латвия запретила въезд 25 деятелям культуры из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что ранее Минкультуры Латвии призывало МИД запретить въезд на территорию страны артистам, участвовавшим в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся в «Лужниках» 18 марта. Предложение было одобрено.

В «черный список», в частности, попали режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, такие исполнители, как Стас Михайлов, Тимати, Полина Гагарина и другие. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.

В мире,Тимати,Дмитрий Певцов,Стас Михайлов,Валерий Гергиев,Полина Гагарина,Владимир Машков,Никита Михалков,
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