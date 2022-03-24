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1 час назад

В Мадриде царит русофобия, на россиян идет настоящая охота

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Испанское издание El Mundo рассказало как по-настоящему относятся к русским в Мадриде. В столице Испании царит настоящая русофобия. На себе это почувствовал глава ресторана русской кухни в столице Испании. Он каждый день получает звонки с угрозами.

В Мадриде царит русофобия, на россиян идет настоящая охота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо этого русофобия процветает и в культурном плане. Испанцы давят на российских студентов, чтобы они возвращались в Россию. Под удар попали даже обычные отдыхающие. В Центре культуры РФ уже создали телеграмм-канал, куда можно написать, если вы подверглись издевательствам со стороны испанцев и испанских властей, сообщает ИноСМИ.

«Получаем жалобы на издевательства в школе и угрозах. Многих студентов, обучающихся по двойной программе в Испании, заставляют вернуться в Москву. Другие соотечественники не могут использовать кредитные карты. Прямых рейсов в Россию нет. Идёт охота на ведьм. Но вместо ведьм – одни россияне», – заявил Сергей Саримов (глава Центра культуры РФ).

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