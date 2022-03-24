В Мадриде царит русофобия, на россиян идет настоящая охота

Испанское издание El Mundo рассказало как по-настоящему относятся к русским в Мадриде . В столице Испании царит настоящая русофобия. На себе это почувствовал глава ресторана русской кухни в столице Испании. Он каждый день получает звонки с угрозами.

Помимо этого русофобия процветает и в культурном плане. Испанцы давят на российских студентов, чтобы они возвращались в Россию. Под удар попали даже обычные отдыхающие. В Центре культуры РФ уже создали телеграмм-канал, куда можно написать, если вы подверглись издевательствам со стороны испанцев и испанских властей, сообщает ИноСМИ.