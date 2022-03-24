Пока вы спали: скандал с британским министром и санкционный удар по Финляндии

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Фото: Reuters Reuters

Новак: Европе нечем заменить российский газ

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Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия поставляет в Европу порядка 200 миллиардов кубометров газа и найти замену таким объемам в ближайшие пять лет не выйдет. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», - пояснил он, назвав полный отказ Европы от российских энергоносителей «каким-то апокалиптическим сценарием».

Пранкеры подставили британского министра

Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству видеохостинга YouTube с просьбой заблокировать ролик с диалогом российских пранкеров Вована и Лексуса и одного из самых популярных британских политиков, министра обороны Бена Уоллеса. Об этом пишет «Взгляд».

В ходе общения с пранкерами, которые выступили от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, Уоллес заявил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия и рассказал о боеготовности британской армии. Выдача таких сведений может серьезно повлиять на рейтинги Уоллеса и сделать невозможным его назначение в будущем на пост премьер-министра, отмечает издание.

Санкции России замораживает Финляндию

Россия в рамках ответа на западные санкции запретила экспорт древесины, в том числе топлива на его основе, что может серьезно осложнить отопительный сезон в Финляндии, которая активно закупает российскую древесную щепу. Об этом сообщает «Взгляд».

Из-за прекращения поставок российского биотоплива в сложном положении оказались также Великобритания, Швеция и страны Прибалтики. Так, госкомпания Эстонии Eesti Energia на фоне роста цен и сокращения поставок древесной щепы из Белоруссии рассчитывала, что сырье удастся закупать в России.

Росрыболовству предложило регулировать цены

Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями, опасаясь резкого подорожания, прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу в России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По их словам, Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло. При этом участники рынка прогнозируют снижение цен и без их жесткой фиксации. По их мнению, после введенного США эмбарго на российскую рыбу ее экспорт может сократиться, и компании пойдут на внутренний рынок.

Россия потребовала платить за газ в рублях

Президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена отказаться от использования в расчетах за газ «всех скомпрометировавших себя валют» и начнет продавать топливо «недружественным странам» за рубли. Об этом сообщает «Коммерсант».