В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
32 минуты назад

Пока вы спали: скандал с британским министром и санкционный удар по Финляндии

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: скандал с британским министром и санкционный удар по Финляндии
Фото: ReutersReuters

Новак: Европе нечем заменить российский газ

Видео дня

Вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия поставляет в Европу порядка 200 миллиардов кубометров газа и найти замену таким объемам в ближайшие пять лет не выйдет. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», - пояснил он, назвав полный отказ Европы от российских энергоносителей «каким-то апокалиптическим сценарием».

Пранкеры подставили британского министра

Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству видеохостинга YouTube с просьбой заблокировать ролик с диалогом российских пранкеров Вована и Лексуса и одного из самых популярных британских политиков, министра обороны Бена Уоллеса. Об этом пишет «Взгляд».

В ходе общения с пранкерами, которые выступили от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, Уоллес заявил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия и рассказал о боеготовности британской армии. Выдача таких сведений может серьезно повлиять на рейтинги Уоллеса и сделать невозможным его назначение в будущем на пост премьер-министра, отмечает издание.

Санкции России замораживает Финляндию

Россия в рамках ответа на западные санкции запретила экспорт древесины, в том числе топлива на его основе, что может серьезно осложнить отопительный сезон в Финляндии, которая активно закупает российскую древесную щепу. Об этом сообщает «Взгляд».

Из-за прекращения поставок российского биотоплива в сложном положении оказались также Великобритания, Швеция и страны Прибалтики. Так, госкомпания Эстонии Eesti Energia на фоне роста цен и сокращения поставок древесной щепы из Белоруссии рассчитывала, что сырье удастся закупать в России.

Росрыболовству предложило регулировать цены

Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями, опасаясь резкого подорожания, прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу в России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По их словам, Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло. При этом участники рынка прогнозируют снижение цен и без их жесткой фиксации. По их мнению, после введенного США эмбарго на российскую рыбу ее экспорт может сократиться, и компании пойдут на внутренний рынок.

Россия потребовала платить за газ в рублях

Президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена отказаться от использования в расчетах за газ «всех скомпрометировавших себя валют» и начнет продавать топливо «недружественным странам» за рубли. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно проспекту евробондов «Газпрома» от 27 января, 58% продаж природного газа в Европу осуществлялись в евро, 39% — в долларах, до 3% — в фунтах стерлингов. Австрия и Германия уже выразили протест по поводу новых условий оплаты, при этом власти Болгарии заявили, что готовы к таким расчетам.

В мире,Денис Шмыгаль,Бен Уоллес,Александр Новак,Владимир Путин,Коммерсант,Газпром,Минпромторг,Росрыболовство,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители