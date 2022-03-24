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48 минут назад

Евросоюзу предрекли голод из-за антироссийских санкций

Мария Иванова

Сенатор Андрей Климов заявил, что введенные против России санкции в первую очередь вредят Евросоюзу, сообщает «Ура.ру». По его мнению, в перспективе ЕС может столкнуться с голодом.

Евросоюзу предрекли голод из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Климов отметил, что Россия и Украина - основные производители продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

На фоне украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. Сообщалось, что ЕС рассмотрит отказ от российской нефти и угля.

Правительство РФ ввело временный запрет (с 15 марта до 30 июня) на вывоз из страны зерновых культур - пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и меслина. Также Россия ограничила экспорт удобрений и леса.

«Если раньше Россия кормила миллионы людей за рубежом, сейчас, чтобы не допустить никакого дефицита, мы сказали: кормим пока себя, производство не снижаем. Из-за отсутствия поставок газа, ГСМ, удобрений из России ЕС ждет огромный рост цен и голод по их периметру», - заявил сенатор.

По его мнению, это грозит появлением в ЕС еще 10-15 миллионов беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Климов заявил, что ЕС «зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе» в виде санкций.

«Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы еще ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили», - сказал он.

В мире,Андрей Климов,Банк России,Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Правительство РФ,ЕС,
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