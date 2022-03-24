Речь Зеленского возмутила французов

Жителей Франции возмутило антироссийское выступление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал местные компании покинуть российский рынок. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Зеленский обратился с речью к парламенту Франции по видеосвязи. В своем выступлении он призвал местные компании покинуть РФ и прекратить тем самым спонсировать спецоперацию на Украине. Французы посчитали, что такая риторика может обернуться против европейцев.

Один из пользователей написал, что он не на стороне России, но и «выносить Зеленского» он тоже больше не может. По его словам, «вместо переговоров украинский лидер продолжает участвовать в конфликте, в котором понимает, что не победит».

«Он не жалеет свой народ и требует от Европейского союза все новых жертв, а СМИ выставляют его героем. Это безумие», — добавил пользователь.

Ранее речь Зеленского неоднозначно восприняли жители Израиля. Украинский лидер обратился по видеосвязи к депутатам израильского парламента. Однако местные жители остались недовольны высказываниями президента.

По их мнению, у Зеленского слишком много претензий. К примеру, он недоволен тем, что Тель-Авив не предоставляет Киеву свою систему ПРО, чтобы закрыть небо, а также мало принимает беженцев. Особенно израильтян возмутило сравнение Зеленского нынешней ситуации с Холокостом.