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11 минут назад

Французов возмутило выступление Зеленского перед парламентом

Елена Прошина

Жителей Франции возмутило антироссийское выступление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал местные компании покинуть российский рынок. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Речь Зеленского возмутила французов
Фото: ReutersReuters

Зеленский обратился с речью к парламенту Франции по видеосвязи. В своем выступлении он призвал местные компании покинуть РФ и прекратить тем самым спонсировать спецоперацию на Украине. Французы посчитали, что такая риторика может обернуться против европейцев.

Один из пользователей написал, что он не на стороне России, но и «выносить Зеленского» он тоже больше не может. По его словам, «вместо переговоров украинский лидер продолжает участвовать в конфликте, в котором понимает, что не победит».

«Он не жалеет свой народ и требует от Европейского союза все новых жертв, а СМИ выставляют его героем. Это безумие», — добавил пользователь.

Ранее речь Зеленского неоднозначно восприняли жители Израиля. Украинский лидер обратился по видеосвязи к депутатам израильского парламента. Однако местные жители остались недовольны высказываниями президента.

Зеленский записал видео с улицы

По их мнению, у Зеленского слишком много претензий. К примеру, он недоволен тем, что Тель-Авив не предоставляет Киеву свою систему ПРО, чтобы закрыть небо, а также мало принимает беженцев. Особенно израильтян возмутило сравнение Зеленского нынешней ситуации с Холокостом.

«Лучше бы он молчал!» - отмечают местные жители.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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