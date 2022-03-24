ФБР опробовало новую тактику в отношении русскоязычных в США

ФБР решило испробовать новую стратегию вербовки русскоязычных людей, недовольных действиями РФ на Украине: спецслужба нацелила рекламу в социальных сетях на смартфоны, находящиеся неподалеку от посольства России в Вашингтоне или поблизости от него этом сообщает The Washington Post.

Фото: Reuters Reuters

Газета подчеркивает, что объявления, которые ФБР размещает в Facebook (владелец соцсети - Meta - признана в РФ экстремистской организацией, ее продукты запрещены), Twitter и Google, имеют тщательный географический таргетинг. Репортер Washington Post, стоявший у стен посольства РФ утром 23 марта, увидел одно из таких объявлений в своей ленте Facebook.

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При этом реклама не появлялась в ленте, когда репортер стоял на противоположной стороне Висконсин-авеню, в районе Гловер-парка.

WP отмечает, что реклама призвана «использовать любое недовольство или гнев» из-за действий РФ на Украине у сотрудников дипмиссии или посещающих ее русскоязычных жителей США, чтобы «завербовать новые источники».

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая позволит помочь ФБР, просим вас обращаться к нам», - подчеркивается в одном из таких объявлений.

В тексте подчеркивается, что публикацию оплатило ФБР.

Если перейти по ссылке из объявления, откроется страница, на русском и английском предлагающая адресату лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне. На странице обещают, что предоставленная информация будет обрабатываться конфиденциально, а отношение ФБР будет профессиональным и уважительным.

В 2019 году в фейсбуке уже находили рекламу ФБР для вербовки россиян.

Один из постов содержал фото девушки-выпускницы и ее улыбающихся родителей. На снимок наложили русскоязычный текст: «Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

На другой фотографии изображалась шахматная доска с подписью на русском: «Не пора ли вам сделатъ ход?»

В другом посте – рисунок с человеком, идущим по мосту, и надпись на русском: «Время наводить Мосты».