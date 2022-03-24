ФБР пытается вербовать сотрудников посольства РФ в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается вербовать сотрудников российского посольства в Вашингтоне путем отправки рекламы на смартфоны, работающие на территории дипмиссии. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Из материала следует, что реклама ФБР США, всплывающая в социальных сетях, имеет четкие геолокационные границы. Так, сотрудник газеты получал ее на свой смартфон, находясь рядом со зданием посольства, но она пропадала, когда журналист отходил на противоположную сторону улицы.

Газета поясняет, что реклама «призвана использовать любое недовольство или гнев в связи со спецоперацией на Украине у сторонников дипмиссии».

«Предоставленная вами информация будет обрабатываться конфиденциально, а наше взаимодействие с вами будет профессиональным и уважительным», — утверждается на сайте главного контрразведывательного ведомства США.