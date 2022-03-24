Австралия может выслать российских дипломатов из-за военной операции на Украине

Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на проведение Россией военной операции на Украине, однако подчеркнула, что важно сохранить линию связи с Россией.

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"Мы никогда не переставали искать дипломатическое решение [кризиса на Украине], и сохранять пути и возможности для такого диалога очень важно", - заявила Пейн в четверг в эфире радиостанции ABC, отметив, что "высылка посла РФ по-прежнему остается реальным вариантом для правительства Австралии".

Министр также подчеркнула, что, обсуждая данный вопрос, необходимо помнить о пользе "прямых линий связи с российским правительством", которые обеспечивает посольство РФ.

В посольстве России в Австралии, комментируя заявление главы австралийского МИД, указали, что "не впервые слышат подобные высказывания".

"Канберре стоит наконец определиться, действительно ли ей нужен канал коммуникации с Москвой", - сказал глава российской дипломатической миссии Алексей Павловский в беседе с корреспондентом ТАСС.