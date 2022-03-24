В Латвии объяснили усиление группировки НАТО отношением к РФ

В Латвии усиливают позиции НАТО в связи с недоверием к России. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны прибалтийской страны Пабрикс Артис, сообщает портал «Известия».

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Ранее руководство НАТО заявило о решении нарастить присутствие организации на восточном фланге блока — в Литве, Латвии и Эстонии. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил госсекретаря США Энтони Блинкена о постоянном размещении в стране американских военных сил.

Блинкен дал слово министру Латвии, что США будут защищать территорию НАТО от угрозы с любой стороны. Он уточнил, что в Латвии уже размещены более тысячи американских солдат.

«Нет, мы не боимся. Но у нас нет никакого доверия к России», — заявил вице-премьер Латвии. Он добавил, что трудно иметь хорошие отношения с государством, которое взаимодействует с другими странами путем «военной агрессии и угроз».