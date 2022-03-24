В Латвии объяснили усиление группировки НАТО отношением к РФ

В Латвии усиливают позиции НАТО в связи с недоверием к России. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны прибалтийской страны Пабрикс Артис, сообщает портал «Известия».
Ранее руководство НАТО заявило о решении нарастить присутствие организации на восточном фланге блока — в Литве, Латвии и Эстонии. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил госсекретаря США Энтони Блинкена о постоянном размещении в стране американских военных сил.
Блинкен дал слово министру Латвии, что США будут защищать территорию НАТО от угрозы с любой стороны. Он уточнил, что в Латвии уже размещены более тысячи американских солдат.
«Нет, мы не боимся. Но у нас нет никакого доверия к России», — заявил вице-премьер Латвии. Он добавил, что трудно иметь хорошие отношения с государством, которое взаимодействует с другими странами путем «военной агрессии и угроз».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал это высказывание. По его словам, отношения России и Латвии значительно ухудшились, однако никаких угроз в сторону прибалтийской страны не последует. Чепа подчеркнул, что Россия не станет ничего делать для улучшения отношений двух стран.