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1 час назад

NYT: планы США увеличить поставки СПГ в ЕС носят символический характер

ТАССТАССиещё 1

Объявленные президентом Джо Байденом планы США значительно увеличить поставки в Евросоюз американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ослабить зависимость от российского газа, носят в значительной степени символический характер, по крайней мере в ближайшем будущем. Об этом пишет в пятницу газета The New York Times, ссылаясь на мнение экспертов.

NYT: планы США увеличить поставки СПГ в ЕС носят символический характер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У США недостаточно мощностей, чтобы экспортировать больше газа, а у Европы недостаточно возможностей, чтобы импортировать значительно больше газа", указывает газета.

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В последние месяцы, отмечает The New York Times, американские экспортеры уже максимально увеличили мощности по сжижжению газа. А поставки СПГ, предназначавшиеся для стран Азии, были перенаправлены в Европу. Строительство же новых терминалов для поставок СПГ европейским потребителям, как говорят эксперты, может занять от двух до пяти лет.

"В ближайшем будущем не существует хороших вариантов действий, кроме как просить азиатских покупателей СПГ отказаться от него в пользу Европы", - заявил Роберт Макнэлли, советник по вопросам энергетики президента США Джорджа Буша - младшего.

"Потребности Европы в газе значительно превосходят возможности [США]", - считает Никос Цафос, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Прозвучавшее в пятницу в Брюсселе заявление Байдена, что США вместе с партнерами будут работать над тем, чтобы уже в этом году поставить в страны ЕС дополнительно 15 млрд куб. м СПГ, также может подорвать усилия по борьбе с изменением климата в мире, считает The New York Times. Новые терминалы для отправки и приема СПГ, когда они будут построены, "видимо, будут работать десятилетиями, сохранив использование ископаемого топлива на гораздо больший период времени, чем нужно для блага нашей планеты".

В этом году на долю Европы пришлось около 75% американских поставок СПГ. В прошлом году этот показатель составлял 34%, говорится в публикации. Американские компании делают все возможное, чтобы увеличить поставки газа в Европу, отмечает газета. По ее информации, администрация Байдена также добилась, чтобы такие азиатские покупатели, как Япония и Южная Корея, отказались от части поставок СПГ, чтобы они могли быть направлены в Европу".

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