Французские пользователи социальных сетей возмутились антироссийскому выступлению украинского президента Владимира Зеленского.
"Не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие", — написал один из французских пользоват
"Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать", — добавил второй.
"Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию", — подытожил третий француз.
Ранее "СП" писала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО, обвинил украинское руководство в непостоянстве позиции, из-за чего переговоры Москвы и Киева идут тяжело.