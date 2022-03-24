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4 часа назад

Антироссийское выступление Зеленского возмутило французов

Свободная прессаСвободная пресса

Французские пользователи социальных сетей возмутились антироссийскому выступлению украинского президента Владимира Зеленского.

Речь Зеленского возмутила французов
Фото: ТАССТАСС

"Не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие", — написал один из французских пользоват

"Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать", — добавил второй.

"Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию", — подытожил третий француз.

Ранее "СП" писала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО, обвинил украинское руководство в непостоянстве позиции, из-за чего переговоры Москвы и Киева идут тяжело.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Правительство Украины,МГИМО,ЕС,
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