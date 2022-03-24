Покинувших Украину граждан других стран дискриминируют в ЕС

Граждан из Азии и Африки, которые были вынуждены покинуть Украину в связи с непрекращающимися боевыми действиями на территории страны, задерживают на границах стран Евросоюза и подвергают дискриминации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

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Отмечается, что зарубежное издание провело расследование совместно с консорциумом журналистов Lighthouse Reports, Spiegel, Mediapart и Radio France.

Как говорится в публикации, результаты обследования получены после информации о том, что десятки азиатских и афроамериканских беженцев, покинувших пределы Украины, столкнулись с «расовой дискриминацией» при попытке попасть в страны Европейского союза.

Издание указало, что как минимум 52 гражданина «третьих стран», которые покинули Украину после начала боевых действий, в настоящий момент находятся под стражей в Польше. Кроме того, газета обратила внимание на задержание гражданина Нигерии в Эстонии. Согласно информации издания, ему грозит депортация.