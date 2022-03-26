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45 минут назад

Вучич объяснил, почему Сербия выступает против антироссийских санкций

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Сербский президент Александар Вучич заявил, что страна не присоседится к санкциям Запада против России из-за принципа взаимности, поддержки Москвы по Косово и договора о поставках газа. Его цитирует РИА "Новости".

Вучич объяснил, почему Сербия выступает против антироссийских санкций
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, - те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. Он отметил, что из-за непринятия санкций Сербия до сих пор выдерживают давление со стороны Запада.

"Не буду сейчас напоминать, кто был на нашей стороне, когда нас хотели провозгласить геноцидным народом в 2015 году, кто на нашей стороне каждый раз, когда говорим о Косово и Метохии", - заявил Вучич в ходе обращения к нации.

В июле 2015 года Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН о событиях 1995 года в Сребренице, - согласно документу, признание резни в Сребренице геноцидом является "предпосылкой для примирения" в Боснии и Герцеговине.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО, так как не может забыть детей, погибших в 1999 году.

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