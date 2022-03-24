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1 час назад

Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в связи с решением России производить оплату поставок российского газа в рублях Сирия столкнулась с множеством проблем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидения Воеводины.

Вучич оценил проблемы из-за постановления РФ об оплате газа в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать директиву «Газпрому» по изменению валюты платежей за поставки природного газа в действующих контрактах на рубли. Глава сербского государства Александр Вучич до этого рассказывал, что интересы Сербии пострадали в связи с новыми ограничительными мерами со стороны Евросоюза в отношении энергетического сектора.

Вучич указал, что кто-то считает решение президента России изменить валюту для оплаты поставок газа «гениальным в геополитической игре». Однако он полагает, что желание РФ «противостоять нефтедоллару» может быть только причиной для расторжения действующих договоров.

«Все это нам приносит только много-много новых проблем», — сообщил он.

Президент Сербии добавил, что в поручении Путина речь шла о недружественных государствах, поэтому возникает ряд вопросов.

«Скажите, а как Венгрия — как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?» — заявил он.

Вучич напомнил, что Болгария уже заявляла о нежелании оплачивать российский газ в рублях.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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