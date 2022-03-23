США анонсировали новые санкции против России

Соединенные Штаты в четверг, 24 марта, представят новый пакет санкций против политических фигур и бизнесменов России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит «РИА Новости».
«Мы, США, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», — сказал Салливан.
Напомним, что сегодня президент США Джо Байден отправился на переговоры с лидерами стран Евросоюза в Брюсселе.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Соединенных Штатов готовят новые санкции в отношении более 300 депутатов Госдумы России из-за ситуации вокруг Украины, о которых объявят 24 марта.