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51 минуту назад

США анонсировали санкции против олигархов и политиков из РФ

Елена Прошина

Соединенные Штаты в четверг, 24 марта, представят новый пакет санкций против политических фигур и бизнесменов России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит «РИА Новости».

США анонсировали новые санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«Мы, США, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», — сказал Салливан.

Напомним, что сегодня президент США Джо Байден отправился на переговоры с лидерами стран Евросоюза в Брюсселе.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Соединенных Штатов готовят новые санкции в отношении более 300 депутатов Госдумы России из-за ситуации вокруг Украины, о которых объявят 24 марта.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,ЕС,
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