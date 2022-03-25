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1 час назад

В Бундестаге считают, что необходимо ускорить поставки оружия на Украину

ТАССТАССиещё 5

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по внешней политике Михаэль Рот считает необходимым увеличить темпы поставок оружия на Украину. Такое мнение он выразил в пятницу редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В Бундестаге считают, что необходимо ускорить поставки оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

"Теперь мы должны включить турбо [скорость] в вопросе поставок оружия [на Украину]", - отметил Рот. "Сейчас необходимо сделать все, чтобы укрепить обороноспособность Украины и ее способность защищать себя в долгосрочной перспективе, чтобы убедить [президента России Владимира] Путина найти дипломатическое решение в ходе переговоров", - добавил он. Касаясь вопроса возможных поставок оружия из Германии, Рот подчеркнул, что "в первую очередь речь идет о простых в использовании системах оборонительного вооружения, о которых Украина постоянно просит Германию".

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Только если Украина останется сильной и оборонительной и не капитулирует, по его мнению, можно будет найти решение по урегулированию конфликта дипломатическим путем. Поскольку ФРГ, как заметил Рот, больше не может поставлять оружие из запасов Бундесвера, правительство должно немедленно начать переговоры с военными компаниями.

"Теперь нам нужно быстро обсудить с представителями военной промышленности, какое оружие может быть поставлено [Киеву] в кратчайшие сроки", - подытожил политик.

Тот факт, что у Германии слишком мало оружия в собственных запасах, по его мнению, делает очевидными основные просчеты в прошлом.

"Поэтому специальный фонд в размере €100 млрд для Бундесвера должен быть использован целенаправленно для восполнения огромного дефицита оружия и средств индивидуальной защиты", - утверждал Рот.

В прошлом политик неоднократно высказывался против поставок оружия на Украину. После того как началась специальная военная операция России, он изменил свое мнение.

В среду агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Германия намерена предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера. По его информации, Министерство обороны ФРГ обратилось с соответствующим запросом в Федеральный совет безопасности, который принимает решение о поставках вооружений за рубеж.

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки оружия на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине. 3 марта агентство DPA сообщило, что власти ФРГ планируют предоставить Украине 2 700 зенитных ракет "Стрела".

В мире,Михаэль Рот,Владимир Путин,Бундестаг,
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