Великобритания увидела в пранке над Уоллесом угрозу нацбезопасности

Минобороны Великобритании обратилось к руководству видеохостинга YouTube с просьбой удалить запись разговора министра Бена Уоллеса с пранкером из России , который выдавал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля , так как в публикациях оно нашло угрозы для нацбезопасности страны, передает ТАСС.

В заявлении британского военного ведомства указано, что эти видеоролики несут «значительный риск национальной безопасности Великобритании». В Минобороны утверждают, что информация о неисправной работе противотанковых ракет NLAW, которые Лондон поставляет на Украину, является дезинформацией и ее распространение «оказывает разрушительное воздействие на моральный дух» украинских ВС.

17 марта Уоллес рассказал, что его разыграл неизвестный пранкер, но когда он «заподозрил неладное», то прервал разговор. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили на YouTube-канале фрагменты диалога с Уоллесом. Во время беседы также выяснилось, что Великобритания отправила на Украину более 4 тыс. ракет и у Британии «уже заканчивается собственный арсенал». Кроме того, британский политик не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, но указал, что России «это бы очень сильно не понравилось».