Пока вы не уснули: последствия выхода России из ВТО и падение доллара

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Названы последствия выхода России из ВТО

Экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков предупредил, что выход России из ВТО перечеркнет для нее правила торговли со странами, не вводившими санкции.

Курс доллара рухнул после слов Путина о расчетах за газ

Курс доллара опустился ниже 100 рублей, а в моменте достигал отметки в 95 рублей, следует из данных Мосбиржи. Это произошло на фоне поручения президента РФ Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли.

Чубайс покинул Россию

Покинувший пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Польша решила выслать 45 российских дипломатов

В списке фигурируют сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают. По словам представителя МИД, деятельность этих лиц нарушает польские законы и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом он не уточнил, возможна ли высылка российского посла.

Western Union остановит проведение переводов в РФ

Американская система денежных переводов Western Union остановит проведение операций в России с 24 марта. Отправитель перевода в РФ, решивший вернуть его, может сделать это в отделениях «Почты России».

Десятки человек задержали после массовой драки в Москве

ТАСС

Сотрудники полиции задержали 43 человека после драки на Скандинавском бульваре в Новой Москве, среди них мужчина, ножом ранивший одного из участников конфликта. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

Nestle оставит россиян без KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestle в связи событиями на Украине принял решение приостановить в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

Захарова сообщила о двух обменах военнопленными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская и украинская стороны провели два обмена удерживаемыми лицами. В комментарии Захаровой также говорится о том, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов.

Обнаружен черный ящик разбившегося в Китае Boeing 737

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в Китае 22 марта. На борту находились 132 человека - иностранцев среди них не было. Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Boeing потерпел крушение в в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, в горной местности, вызвав лесной пожар.

Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне»