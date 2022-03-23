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6 минут назад

Пока вы не уснули: последствия выхода России из ВТО и падение доллара

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Названы последствия выхода России из ВТО

Экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков предупредил, что выход России из ВТО перечеркнет для нее правила торговли со странами, не вводившими санкции.

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Курс доллара рухнул после слов Путина о расчетах за газ

Курс доллара опустился ниже 100 рублей, а в моменте достигал отметки в 95 рублей, следует из данных Мосбиржи. Это произошло на фоне поручения президента РФ Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли.

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Чубайс покинул Россию

Покинувший пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Польша решила выслать 45 российских дипломатов

В списке фигурируют сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают. По словам представителя МИД, деятельность этих лиц нарушает польские законы и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом он не уточнил, возможна ли высылка российского посла.

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Western Union остановит проведение переводов в РФ

Американская система денежных переводов Western Union остановит проведение операций в России с 24 марта. Отправитель перевода в РФ, решивший вернуть его, может сделать это в отделениях «Почты России».

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Десятки человек задержали после массовой драки в Москве

ТАСС

Сотрудники полиции задержали 43 человека после драки на Скандинавском бульваре в Новой Москве, среди них мужчина, ножом ранивший одного из участников конфликта. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

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Nestle оставит россиян без KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestle в связи событиями на Украине принял решение приостановить в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

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Захарова сообщила о двух обменах военнопленными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская и украинская стороны провели два обмена удерживаемыми лицами. В комментарии Захаровой также говорится о том, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов.

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Обнаружен черный ящик разбившегося в Китае Boeing 737

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в Китае 22 марта. На борту находились 132 человека - иностранцев среди них не было. Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Boeing потерпел крушение в в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, в горной местности, вызвав лесной пожар.

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Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне»

Жителей города ждёт похолодание, сильный ветер с порывами до 20-23 м/с, метель и ухудшение видимости, возможны обрушения конструкций. В Москву придёт «настоящая зимняя погода». Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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В мире,Евгений Тишковец,Максим Медведков,Олег Баранов,Мария Захарова,Анатолий Чубайс,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,Boeing,Почта России,Минэкономразвития,Московская биржа,ВТО,
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