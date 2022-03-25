Байден пообещал помочь ЕС покончить с зависимостью от российского топлива

Президент США Джо Байден обещал в пятницу обеспечить страны Европейского союза такими объемами газа, которые бы позволили им отказаться от закупок российского газа "задолго до 2030 года".

Фото: AP Photo AP Photo

"Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели - будущего с экологически чистой энергетикой, - отметил он, выйдя к журналистам вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы рассказать об итогах их встречи в Брюсселе. - Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом".

Видео дня

Как указал президент, для решения первого из этих вопросов "США совместно с международными партнерами будут работать над тем, чтобы обеспечить в этом году поставки [в страны ЕС] дополнительно 15 млрд куб. метров сжиженного природного газа (СПГ)".

"И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд куб. метров СПГ из США ежегодно к 2030 году", - добавил он.

Байден в ходе своего краткого выступления в целом озвучил опубликованное Белым домом незадолго до его выхода к прессе заявление "о создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива". По его словам, сопредседателями этой группы будут "представители Белого дома и Еврокомиссии" и "она будет заниматься обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели - покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива".