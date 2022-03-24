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32 минуты назад

НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия

ТАССТАССиещё 5

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. НАТО предоставит Украине снаряжения для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в Брюсселе.

Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы решили оказать Украине больше поддержки, включая для защиты от киберугроз, биологического, химического и ядерного оружия. Эта помощь включает средства обнаружения, защиты и медицинские поставки, а также управление в кризисной ситуации", - сказал он.

Столтенберг сообщил, что НАТО предоставит Украине военную помощь, которую запросил у альянса украинский президент Владимир Зеленский.

"Президент Зеленский выступил перед нами с обращением <...> и указал на большую важность дополнительной военной помощи", - сказал он. "Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине", - указал Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжить "накладывать беспрецедентные санкции на Россию и усилит союзническое противодействие и оборону".

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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