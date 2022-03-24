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26 минут назад

В Совете Европы потребовали от РФ погасить финансовые обязательства перед организацией

Газета.RuГазета.Ruиещё 12

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) потребовал от России заплатить за членство в организации вплоть до 16 марта, когда были прекращены ее полномочия. Соответствующая резолюция принята на заседании комитета в среду, 23 марта. на заседании комитета в среду, 23 марта. Комитет принял соответствующую резолюцию на заседании, которое прошло 23 марта, передает ТАСС.

В Совете Европы обратились к России с требованием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская Федерация должна полностью выполнить свои финансовые обязательства в рамках ее участия в Совете Европы и частичных соглашениях, до даты прекращения ее полномочий <...> на основе принципа соразмерности», — сказано в документе.

Речь идет о финансовых взносах на текущий год, «в том числе с учетом конвенционных механизмов», о чем Москву уведомит генеральный секретарь.

Россия вышла из Совета Европы

Также в тексте резолюции отмечается, что РФ останется договаривающейся стороной тех конвенций и протоколов, подписанных в рамках Совета Европы, обязательный характер которых она признала.

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