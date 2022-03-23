Вучич упрекнул Запад в двойной морали по отношению к Белграду и Киеву

Президент Сербии Александр Вучич осудил западные страны за избирательную мораль в отношении бомбардировок НАТО в 1999 году и в связи с российской спецоперацией на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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В 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Их причиной были названы этнические чистки в косовской автономии. Власти Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок.

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Глава Сербии заметил, что сейчас Белграду приходится прилагать массу усилий, чтобы не позволять Западу навязывать о себе представление как о «руке Москвы на Балканах».

«Когда вы говорите о морали и принципах, ценностях, тогда я вас спрошу – на кого это Сербия совершила агрессию в 1999 году и вы, 19 храбрых стран НАТО, совершили нападение на Сербию», - заявил Вучич.

Он также поинтересовался у западных стран, оказывающих санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, почему они не защитят украинскую территорию.

«А почему вы, такие высокоморальные и принципиальные, не совершите агрессию против России? Почему, такие высокоморальные и принципиальные, не войдете на Украину, чтобы ее защитить. Мораль - важная категория в политике. Нельзя ее придерживаться в один день, и чтобы на другой день она уже была не так важна», - заметил президент Сербии.

Александр Вучич напомнил, что Россия не бомбила Сербию и пыталась помочь в Совете безопасности ООН. Он заверил, что сейчас страна намерена проводить собственную политику по отношению к России, несмотря на то, что Сербия «такая маленькая и незначительная в политическом и экономическом смысле по сравнению с США, Германией, ЕС».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.