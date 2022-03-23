Во Франции сообщили о задержании двух яхт российского миллиардера

Во французском департаменте Приморские Альпы задержаны две яхты, которые принадлежат российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву, ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает французская Libération.

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По данным издания, яхты рассматриваются как активы, которые в рамках санкций Евросоюза должны быть заморожены. В прошлый понедельник их посетили таможенные службы, которые и уведомили владельцев о принимаемых мерах.

Речь идет о яхтах «Малая Медведица» длиной 17 метров, которая находится в порту Канн, и «Большая Медведица» длиной 26 метров, стоящей на ремонте в верфи Антиба. Официально суда принадлежат компании Orangerie marine limited с регистрацией на Мальте, но структуры министерства экономики Франции считают, что за ней стоит Кузьмичев.

Накануне, 22 марта, на таможне в Финляндии задержали 21 яхту, которые, предположительно, принадлежат попавшим под санкции российским бизнесменам. В случае подтверждения информации власти республики рассмотрят вопрос о заморозке имущества.

До этого в Гибралтаре задержали яхту, которая может принадлежать владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому.