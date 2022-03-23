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26 минут назад

Во Франции сообщили о задержании двух яхт российского миллиардера

Lenta.ruLenta.ru

Во французском департаменте Приморские Альпы задержаны две яхты, которые принадлежат российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву, ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает французская Libération.

Во Франции сообщили о задержании двух яхт российского миллиардера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, яхты рассматриваются как активы, которые в рамках санкций Евросоюза должны быть заморожены. В прошлый понедельник их посетили таможенные службы, которые и уведомили владельцев о принимаемых мерах.

Речь идет о яхтах «Малая Медведица» длиной 17 метров, которая находится в порту Канн, и «Большая Медведица» длиной 26 метров, стоящей на ремонте в верфи Антиба. Официально суда принадлежат компании Orangerie marine limited с регистрацией на Мальте, но структуры министерства экономики Франции считают, что за ней стоит Кузьмичев.

Накануне, 22 марта, на таможне в Финляндии задержали 21 яхту, которые, предположительно, принадлежат попавшим под санкции российским бизнесменам. В случае подтверждения информации власти республики рассмотрят вопрос о заморозке имущества.

До этого в Гибралтаре задержали яхту, которая может принадлежать владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому.

На этом фоне глава Крыма Сергей Аксенов предложил российским олигархам переправить собственные яхты на полуостров, чтобы обезопасить их от враждебных действий со стороны западных стран. Сами санкции, введенные после начала вооруженного конфликта на Украине, Аксенов назвал «пиратством».

В мире,Дмитрий Пумпянский,Алексей Кузьмичев,Сергей Аксенов,Трубная металлургическая компания,Альфа-банк,ЕС,
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