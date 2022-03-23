Свиньи обратили в бегство напавшего на них медведя и попали на видео

В американском штате Коннектикут свиньи обратили в бегство медведя, который пытался напасть на одну из них. Об этом сообщает WVIT.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что черный медведь перелез через невысокий забор и забрался в загон, где сидели две свиньи. Он начал приставать к более крупной свинье, которую зовут Мэри, но та оттолкнула хищника и ретировалась в угол.