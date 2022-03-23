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32 минуты назад

Хаски спас тонущего в пруду золотистого ретривера и попал на видео

Александр Кузьмин

В тайской провинции Канчанабури хаски по кличке Стар спас тонущего в пруду друга-золотистого ретривера по кличке Сингто. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых хозяйкой собак Джиндой Патумсутр, видно, как Сингто барахтается в небольшом пруду в попытке выбраться на сушу. В этот момент Стар старается вытащить товарища из беды то за голову, то за шерсть на шее, но безрезультатно. Спустя некоторое время еще две собаки пришли ему на помощь, но хаски не доверяет им и продолжает самостоятельно пытаться помочь ретриверу выбраться на берег.

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