Хаски спас тонущего в пруду золотистого ретривера и попал на видео

На кадрах, снятых хозяйкой собак Джиндой Патумсутр, видно, как Сингто барахтается в небольшом пруду в попытке выбраться на сушу. В этот момент Стар старается вытащить товарища из беды то за голову, то за шерсть на шее, но безрезультатно. Спустя некоторое время еще две собаки пришли ему на помощь, но хаски не доверяет им и продолжает самостоятельно пытаться помочь ретриверу выбраться на берег.