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В странах СНГ вырос спрос на валюту

На фоне российской военной операции на Украине и введения ряда ограничений на валютные операции внутри России в странах СНГ наблюдается увеличение спроса и даже некоторый дефицит долларов США. Об этом сообщают «Известия».

В частности, рост спроса на иностранную валюту был зафиксирован в Армении и Киргизии. По мнению опрошенных изданием экспертов, это связано с тем, что россияне пытаются вывезти валюту из соседних государств, а также проводят там торговые сделки при помощи друзей и партнеров.

США сделали предложение Турции по С-400

Вашингтон предложил снять наложенные санкции и вернуть Турцию в программу поставок американских истребителей F-35, если Анкара передаст Киеву российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом пишет «Коммерсант».

Турецкие официальные лица не комментируют ситуацию, но отмечают активизацию диалога с США. В свою очередь эксперты разошлись во мнениях по поводу возможности такой сделки. Часть из них считает, что Анкара не пойдет на передачу С-400, так как это резко обострит отношения с Москвой. Другие же уверены, что снятие санкций и возвращение в программу F-35 — слишком большие плюсы и Турция может пойти на отказ от российских ЗРС.

ФАС проверит цены на товары P&G, Coca-Cola и PepsiCo

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов выразил уверенность, что анонсированное западными компаниями P&G, Coca-Cola и PepsiCo существенное повышение цен на весь ассортимент является частью давления на Россию, и призвал ФАС и Генпрокуратуру проверить его обоснованность. Об этом сообщают «Известия».

В ФАС сообщили, что если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, ведомство незамедлительно примет меры. При этом иностранные компании объяснили рост цен «нестабильной ситуацией на российском рынке, беспрецедентными трудностями в цепочке поставок и значительным удорожанием транспортных услуг, сырья и материалов».

Россия отказалась обсуждать мирный договор с Японией

Москва на фоне санкционного давления с японской стороны отказалась вести дальнейший диалог по поводу заключения мирного договора с Токио. В Японии резко осудили этот шаг, назвав действия России «крайне неразумными и абсолютно неприемлемыми», пишет газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание, что отчасти отказ Москвы можно считать символическим жестом, так как переговоры по заключению мирного договора фактически не велись из-за слишком разных позиций сторон. При этом, по их мнению, ждать от Токио новых санкций не стоит, так как японской стороне не выгоден отказ еще и от энергетического сотрудничества с Россией.

Украина требует гарантий безопасности

Переговоры Москвы и Киева, начавшиеся 28 февраля на фоне российской спецоперации на территории Украины, пока не привели к существенным результатам. При этом президент Владимир Зеленский в своих интервью настаивает на прекращении огня и получении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщают «Известия».