Пабло Пикассо, которого мы не знали: исследователи нашли скрытые портреты под культовыми шедеврами художника

Команда реставраторов и учёных, которые изучали работы Пикассо его «голубого» периода с помощью проведённых исследований новыми приборами смогли вывести искусствоведческие исследования на иной уровень. Речь идёт о переработанных, использованных повторно холстах, на которых, как известно, часто рисовал Пабло Пикассо.

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Первая подсказка о том, что под «Синей комнатой», картиной 1901 года, был другой рисунок, была замечена более 60 лет назад. Часть текстуры краски отражает мазки кисти в противоположных направлениях, что говорит о том, что картина является не первым слоем на холсте.

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Объединив данные рентгенографии, инфракрасной спектроскопии и рентгеновского излучения, команда исследователей из Национальной галереи искусств смогла увидеть портрет человека на, казалось бы, давно исследованном полотне. Микроанализ крошечных образцов картины указывает на то, что большая часть «Синей комнаты» написана прямо поверх портрета, без грунтовки, и что палитра Пикассо становилась всё более приглушённой при этом. На картине чётко виден зарисованный портрет бородатого мужчины с галстуком-бабочкой.

Исследователи нашли скрытый портрет под культовыми картинами Пабло Пикассо

Пабло Пикассо «Нищенка, сидящей на корточках», 1902

С помощью спектроскопии исследователи также смогли увидеть рисунок под правым плечом и предплечьем женщины в «Нищенке, сидящей на корточках», полотне 1902 года. Исследователи даже определили, что речь идёт о зарисовке парка «Лабиринт Орта» в Барселоне. Ещё в 1992 году реставраторы заметили, что холст шероховат, а сквозь трещины проглядывает старая краска. С помощью рентгеновского флуоресцентного сканирования догадка была подтверждена и доказана.

Пабло Пикассо «Суп» 1903

В картине «Суп» 1903 года предполагается, что Пикассо изменил форму чаши, предлагаемой ребёнку женщиной, и что он изменил позу женщины и то, как её волосы спадали со лба. Другие инструменты визуализации предполагают, что картина была сначала натюрмортом, части которой были соскоблены, а не закрашены.

Подводя промежуточную черту, исследователи делают вывод, что миру есть ещё что узнать о некоторых из самых изученных картин величайших художников. А Пикассо, скорее всего, был просто беден и не мог позволить себе покупку новых холстов для каждой своей картины. Да и не тратил время на тщательное избавление от предыдущих работ, отдавая себя своему порыву, сделавшему из него одного из величайших художников истории человечества.

Пабло Пикассо «Синяя комната», 1901