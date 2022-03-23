Louis Vuitton оказался в центре скандала из-за украшений с Z

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил коллекцию ювелирных изделий с символом, похожим на букву Z. Интернет-пользователи раскритиковали компанию, отметив, что украшения напоминают о боевых действиях на Украине, - латинская Z стала символом российских военных.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Какой позор», - написал в комментариях к рекламному ролику LV @DogsLov08257335.

«Худшее время, чтобы выпустить это. Или это было сделано специально?» - отметила @kvtktkt.

«Вы не читали новостей за последний месяц?» - спросила @scapiculata.

«Раз вы ушли с российского рынка, кто будет это покупать???!!!» - добавила @katharu88.

Некоторые пользователи вступились за LV.

«Ой, правда? Даже буква Z отменена? Что дальше? Запретить использование любого слова, содержащего z?» - написал @YZWang1.

«Если русские пишут Z на своих военных машинах, буква Z теперь вне алфавита? Пожалуйста, не преувеличивайте! Louis Vuitton уж точно не собирается симпатизировать России или кому-либо еще!» - отметил @NewKrawallo.

В описании ролика Louis Vuitton отмечается, что коллекция посвящена не букве Z, а «культовым инициалам» дома моды.