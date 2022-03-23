У Зеленского нашлось две причины не признавать Крым российским

«Разговаривать с Зеленским не о чем. Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет. Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость - это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение», - цитирует Шеремета РИА «Новости».