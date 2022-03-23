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46 минут назад

У Зеленского нашлось две причины, чтобы не признавать Крым российским

Свободная прессаСвободная пресса

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, лидеру «незалежной» Владимиру Зеленскому признать Крым российским мешают две причины.

У Зеленского нашлось две причины не признавать Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разговаривать с Зеленским не о чем. Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет. Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость - это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что требования России к Украине признать российский статус полуострова — правильные.

Зеленский рассказал о «скандальных» переговорах с Россией

В мире,Алексей Журавко,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Госдума,
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