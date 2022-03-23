Европа вместе со своими партнёрами ввела самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались против «такой большой страны», однако странам Евросоюза (ЕС) необходимо понимать, что эти меры могут иметь «обратный эффект» на экономику, заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова привёл сайт Бундестага. Ранее стало известно, что ЕС задумал ввести против России нефтяное эмбарго. Шольц предположил, что конфликт на Украине может продлиться дольше, чем ожидалось. Однако политик всё равно призвал все европейские страны терпеть последствия санкций вместе. По словам канцлера, многие страны Евросоюза зависят от импорта угля, газа и нефти из России даже больше, чем Германия. Однако менять позицию насчёт жёстких санкций не нужно. Берлин в этом вопросе остаётся неизменным, сообщил он. Политик рассказал, что Германия решила как можно быстрее достичь независимости от поставок российского угля, нефти и газа, поэтому уже научала действовать в этом направлении «максимально интенсивно». «Всё ещё требуется строительство некоторых объектов и, конечно же, заключение контрактов, которые необходимо подписывать по всему миру. Однако интенсивная работа ведётся над этим повсюду, и в том числе сообща в Европе», — заключил Шольц. 21 марта стало известно, что Европейский союз готовит пятый пакет санкций против России из-за военной операции РФ на территории Украины. В него может войти запрет на экспорт российской нефти. Однако не все страны ЕС поддерживают эту меру. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил , что ЕС уже подошёл к пределу своих возможностей в финансовых ограничениях в отношении РФ. Он отметил, что европейские страны сильно зависят от поставок российской нефти и газа и в ближайшем будущем не смогут от них отказаться. Фото: Pexels , Pexels License