Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Президент Владимир Путин поручил дать директиву «Газпрому» по переводу контрактов в рубли для недружественных стран. Российский лидер во время совещания с членами правительства заявил, что Запад, заморозив российские активы, подорвал доверие к своим валютам и объявил дефолт по своим обязательствам перед РФ. По его словам, теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и в евро могут быть не исполнены.

«И США, и ЕС объявили в принципе дефолт по своим обязательствам перед Россией. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары и в ЕС, и в США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют не имеет для нас никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны за российские рубли», — отметил Путин.