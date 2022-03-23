Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Президент Владимир Путин поручил дать директиву «Газпрому» по переводу контрактов в рубли для недружественных стран. Российский лидер во время совещания с членами правительства заявил, что Запад, заморозив российские активы, подорвал доверие к своим валютам и объявил дефолт по своим обязательствам перед РФ. По его словам, теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и в евро могут быть не исполнены.
«И США, и ЕС объявили в принципе дефолт по своим обязательствам перед Россией. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары и в ЕС, и в США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют не имеет для нас никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны за российские рубли», — отметил Путин.
Он добавил, что Россия продолжит поставлять газ по объёмам и ценам в заключённых ранее контрактах. По словам президента, РФ дорожит своей репутацией. В начале марта президент США Джо Байден объявил о запрете нефтяного и газового импорта из России. Затем стало известно, что Европейский союз готовит пятый пакет санкций против России. В него может войти запрет на экспорт российской нефти В МИД заявили , что решение европейских стран «любой ценой» стать независимыми от российских энергоносителей нерационально. По мнению ведомства, больше всех от этого пострадают не чиновники, а обычные европейцы.