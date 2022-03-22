Шольц заявил об "обратном эффекте" санкций ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций, отметив, что Европа должна выстоять их, передает РИА «Новости».

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По его словам, «Европа вместе с друзьями» приняла самые жесткие санкции против России и они продемонстрировали свое влияние на экономическом развитии РФ. Он подчеркнул, что последствия будут еще более драматичными, потому что санкции «долго, тщательно и очень точечно готовили».

При этом в санкционной политике учитывается обратный эффект санкций на страны, которые их ввели, он должен быть «преодолимым» для европейцев, однако союзники не должны «оставлять на произвол судьбы» друг друга, каким бы длительным ни было противостояние, указал политик.

При этом Шольц добавил, что долгосрочную цель снижения зависимости Европы от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны-члены ЕС.

В феврале Шольц заявлял, что Германия не будет отказываться от диалога с Россией, так как дипломатия важна. По его словам, найти альтернативу российским энергоресурсам «за одну ночь» невозможно.

В начале марта вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к отказу России от поставок энергоносителей.

МИД ФРГ предупредил о последствиях для Германии из-за санкций против России.

ЕС ввел санкции против России, в частности в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, чиновников, бизнесменов и журналистов, в связи с началом спецоперации на Украине. 24 февраля президент объявил о ее проведении в ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи.