Польша предложила исключить Россию из G20

Польша предложила США исключить Россию из Группы двадцати (G20), сообщает ТАСС.

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Министр развития и технологий Польши Петр Новак рассказал агентству Reuters, что польские власти выносили соответствующее предложение во время нескольких встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо.

Предложение, по словам Новака, получило положительный отклик и вскоре будет передано на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя инициативу Польши, заявил, что вопрос участия России в ВТО и G20 должны коллективно решать все страны-члены этих организаций.