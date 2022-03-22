Польша предложила исключить Россию из G20

Министр развития и технологий Польши Петр Новак рассказал агентству Reuters, что польские власти выносили соответствующее предложение во время нескольких встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо.
Предложение, по словам Новака, получило положительный отклик и вскоре будет передано на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену.
Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя инициативу Польши, заявил, что вопрос участия России в ВТО и G20 должны коллективно решать все страны-члены этих организаций.
О дискуссии на тему возможности замены России Польшей в Группе двадцати 15 марта заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать возможное исключение РФ из G20, назвав разговоры на эту тему гипотетическими заявлениями.