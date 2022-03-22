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1 час назад

Польша предложила исключить Россию из G20

Вероника Полынина

Польша предложила США исключить Россию из Группы двадцати (G20), сообщает ТАСС.

Польша предложила исключить Россию из G20
Фото: ReutersReuters

Министр развития и технологий Польши Петр Новак рассказал агентству Reuters, что польские власти выносили соответствующее предложение во время нескольких встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо.

Предложение, по словам Новака, получило положительный отклик и вскоре будет передано на рассмотрение американскому президенту Джо Байдену.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя инициативу Польши, заявил, что вопрос участия России в ВТО и G20 должны коллективно решать все страны-члены этих организаций.

Две страны отказались вводить санкции против России

О дискуссии на тему возможности замены России Польшей в Группе двадцати 15 марта заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать возможное исключение РФ из G20, назвав разговоры на эту тему гипотетическими заявлениями.

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