В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
15 минут назад

Парламент Украины ввел уголовное наказание за разглашение данных о перемещениях частей ВСУ

ТАССТАССиещё 2

Парламент Украины в четверг одобрил законопроект об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

На Украине начнут сажать в тюрьму за съемку военных
Фото: ReutersReuters

"Сегодня состоялось пленарное заседание, в ходе которого парламент проголосовал за <...> введение уголовной ответственности за публикацию информации о перемещении наших вооруженных сил", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Видео дня

Документ также предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении или перемещении международной военной помощи на Украину и ее движении по стране. За подобные действия предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до пяти лет. От пяти до восьми лет тюрьмы предусмотрено за распространение данных о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или иных воинских формирований, совершенных в условиях военного или чрезвычайного положения. В случае если подобные действия осуществляются в составе организованной группы и с корыстными мотивами, наказание составит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Верховная рада также одобрила изменения в Уголовный кодекс Украины, предусматривающие ответственность за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. В военное время такие действия будут наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет. От 10 до 12 лет тюрьмы предусмотрено за те же действия, совершенные в крупном размере, либо с использованием служебного положения.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля. 15 марта Рада утвердила указ главы государства о продлении военного положения еще на месяц.

В мире,Владимир Путин,Верховная Рада,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители