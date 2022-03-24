На Украине начнут сажать в тюрьму за съемку военных

Парламент Украины в четверг одобрил законопроект об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

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"Сегодня состоялось пленарное заседание, в ходе которого парламент проголосовал за <...> введение уголовной ответственности за публикацию информации о перемещении наших вооруженных сил", - говорится в сообщении на сайте парламента.

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Документ также предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении или перемещении международной военной помощи на Украину и ее движении по стране. За подобные действия предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до пяти лет. От пяти до восьми лет тюрьмы предусмотрено за распространение данных о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или иных воинских формирований, совершенных в условиях военного или чрезвычайного положения. В случае если подобные действия осуществляются в составе организованной группы и с корыстными мотивами, наказание составит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Верховная рада также одобрила изменения в Уголовный кодекс Украины, предусматривающие ответственность за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. В военное время такие действия будут наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет. От 10 до 12 лет тюрьмы предусмотрено за те же действия, совершенные в крупном размере, либо с использованием служебного положения.